الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلمانى: أهالى مطروح مصطفون لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى

النائب جمال الشورى
النائب جمال الشورى

قال النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، أن مصر شهدت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان للمحافظة نصيب كبير منها.

طفرة تنموية كبرى وإنشاء مشروعات قومية

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية شهدت مطروح طفرة تنموية كبرى وإنشاء مشروعات قومية بداية من مدينة العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح واستقلال جامعة مطروح وتطوير ميناء السلوم البرى، والذى يعد شريان الحياة لمصر، فضلا عن إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة والاهتمام بالتعليم والصحة.

وطالب الشورى أهالي مطروح بدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مرددا "مصطفون اليوم لرد الجميل". 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثانى لحزب مستقبل وطن بمدينة الحمام، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية بمطروح ونواب الشيوخ والبرلمان كلا من جمال الشورى وسحر عيد ورزق جالى ورزق علواني، بالإضافة إلى النائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ، وذلك لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


جاء ذلك بحضور عمد ومشايخ وعواقل مدينة الحمام ومحافظة مطروح والأهالى والشباب والمرأة وأعضاء حزب مستقبل وطن بمطروح ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

السيسي دعم وتأييد الرئيس السيسي مطروح حزب مستقبل وطن رد الجميل

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