دورى ثقافى لشباب المحافظات الحدودية ضمن فعاليات ملتقى "أهل مصر"

تستمر فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة الوادي الجديد "عاصمة الثقافة المصرية"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وفي السياق ذاته؛ شهد قصر ثقافة الخارجة، انطلاق دوري ثقافي بين شباب الملتقى أداره أحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، تضمن مجموعة من الأسئلة في المعلومات العامة في العديد من المجالات مثل التاريخ والجغرافيا والرياضة والفن والسينما والمسرح والأدب.

3 جولات فى الدورى الثقافي

شهد الدوري الثقافى ثلاث جولات، الأولى بين شباب محافظتي البحر الأحمر والقاهرة وانتهت بفوز محافظة البحر الأحمر، الثانية بين شباب محافظتي الوادي الجديد ومطروح، وفاز بها شباب الوادي الجديد، أما الثالثة فكانت بين شباب محافظتي أسوان وشمال سيناء، وفاز بها شمال سيناء.

وقدم الدوري الثقافي لبث روح التنافس الإيجابي بين الشباب في المجالات الثقافية المختلفة، وتنمية مبدأ التعاون وروح الفرق بين شباب المحافظة الواحدة لتحقيق أهداف الملتقى.

وفي إطار الورش الفنية والحرفية التى يشهدها الملتقى، واصلت ورشة "الطرق على النحاس والنحت على الصدف" فعالياتها، حيث قام المدرب جلال عبدالخالق بتدريب الشباب على طريقة صنفرة لوحة النحاس وتجهيزها للتلميع النهائي، والتأكيد على الغائر والبارز في الصدف.

كما قامت رانيا المهدي مدربة ورشة "ديكوباج" باستكمال الرسم بطريقة عمل ملمس بارز بالمعجون باستخدام الاستنسل مع لصق الصور.

فيما نفذت شيرين محمد ورشة "الحلي"، حيث تعليم المشاركون طرق عمل الحظاظات بخيوط المكرمية والخرز، كما قامت تدريبهم على طرق تقفيل الإكسسوارات والحلي.

وفي ورشة "فن الأركت" أوضح أيمن السعدني كيفية عمل أشكال فنية متنوعة من الخشب، وقدم عماد إبراهيم ورشة "الخيامية" واستكملت د المدربة هبة فرج في ورشة "الجلود" تدريب الشباب على عمل أشكال مختلفة من المحافظ والشنط والبورتفية الحريمي.

وواصل المخرج أحمد أبوعميرة خلال ورشة "المسرح" تدريب الشباب على النص المسرحي المقرر تنفيذه في ختام فعاليات الملتقى.

كما تضمنت الورش الفنية، ورشة "المونتاج" قدمها محمد إسماعيل، أوضح خلالها طرق معالجة ارتفاع وانخفاض الصوت لمقاطع الفيديو، موضحا كيفية تركيب الصوت مع الصور.

وفي ورشة "التصوير الفوتوغرافي" واصل المدرب طارق الصغير تدريب الشباب على طرق تصوير الفوتو سيشن للأفراد والمجموعات مع استخدام الأماكن والمناظر الطبيعية.

نبذة عن مشروع “أهل مصر”

يعد الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المنفذة لدعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، والتعريف بالتراث والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، من خلال الدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، وينفذ الملتقى بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.