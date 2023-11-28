الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ ورفع 126 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وتمكنت من إزالة 6 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 126 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي. 

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن المجالس القروية بقرى "تلة ونزلة حسين ودمشير وصفط الخمار وطوخ الخيل" تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٦ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 570 مترا (٣٥٠ أراض زراعية، ٢٢٠متر أملاك دولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن رؤساء القرى والأحياء قاموا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والتي أسفرت عن رفع حوالي ١٢٦ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع والطرق الرئيسية والفرعية بكل من (نزلة حسين -حي وسط -البرجايه -بني محمد سلطان-تله) وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمتابعة رؤساء الأحياء والقرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجها كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة.

المنيا إزالة تعديات رفع 126 طن مخلفات أحياء وقري المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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