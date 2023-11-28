الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: المصريون بالخارج على رأس أولوياتنا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المصريين في الخارج في قلب وعقل الدولة المصرية.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الثالث الذي عقدته الحملة مساء اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بالقاهرة.

وأكد المستشار فوزي: “لا نعتبر المصريين بالخارج عدد ولكن وزنهم النسبي يحفز الدولة علي الاهتمام بهم خاصة الجيل الثاني والثالث”.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج.

ويقوم رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي، بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة، واستقبال استفسارات الصحفيين.

مصر السيسي المرشح عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

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