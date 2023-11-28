"إيد الدولة طايلة".. أحمد موسى يحذر محتكري السلع من العقوبات

حذر الإعلامي أحمد موسى التجار من محتكري السلع، مؤكدًا أن يد الدولة "طايلة" وأي شخص يتلاعب بالسلع ويخفيها ستتم محاسبته.

وقال موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه سيتم التعامل الفوري ومعاقبة التجار المخالفين ويتم إحالتهم للنيابة، خاصة خلال الايام المقبلة، مؤكدًا أن الدولة وأجهزتها تعمل ويوجد متابعة على مدار الساعة من الرئيس السيسي لمتابعة ضبط الأسواق مع الداخلية وحماية المستهلك والتموين.

ضبط 38 طن من السكر

أشار إلى جهاز حماية المستهلك والتموين قاما بضبط 38 طن من السكر في محافظتين بعد حجبهما عن التداول، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكثف الحملات لكشف المخالفين من التجاري ومحتكري السلع، وذلك بعد أن وصل سعر كيلو السكر في بعض الأماكن إلى 58 جنيهًا بسبب جشع التجار.