الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

الوفد الأمني المصري
الوفد الأمني المصري

تحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة لاستلام المحتجزين من الصليب الأحمر، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وبدأ في السابعة مساءً تسليم 10 محتجزين في قطاع غزة للصليب الأحمر.

ونشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانًا بأسماء 30 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، صرّحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هى قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات المقبلة.

غزة القاهرة الإخبارية الصليب الأحمر رفح الأمني المصري

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