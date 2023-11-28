خلال اتصال بـ"جوتيريش".. أردوغان يُطالب بضرورة محاسبة إسرائيل دوليًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وناقش الطرفان "توقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية غير القانونية"، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية: "خلال الاتصال، قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تواصل الدوس بلا خجل على القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي من خلال النظر في أعين المجتمع الدولي، ويجب محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام المجتمع الدولي".

وفي بيان منفصل قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان، سيجتمع مع نظرائه في إطار ما يسمى بمجموعة الاتصال لبعض الدول الإسلامية التي شكلتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذا الشهر لمناقشة الوضع في غزة.