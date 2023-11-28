ندوة عن الانتخابات الرئاسية تحتضنها جامعة طنطا ضمن مبادرة "المشاركة حياة".. غدًا

تنظم جامعة طنطا، غدًا الأربعاء ندوة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "المشاركة حياة" التي تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وفهم أهميتها في بناء المستقبل.

تستضيف الجامعة في هذه الندوة مجموعة من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية والأكاديمية، يتحدث في الندوة الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الذي يعتبر شخصية مرموقة في المجال الأكاديمي والسياسي، وسوف يتناول الدكتور زكي خلال حديثه أهمية المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية ودورها في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

وستشارك في الندوة النائبة دعاء عريبي والنائب أحمد قناوي، اللذان يمثلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك المهندس أحمد صبري، أحد أعضاء التنسيقية والمهتم بالشأن السياسي، سيقوم الحضور بطرح الأسئلة وتبادل الأفكار والآراء حول الانتخابات الرئاسية وأهمية إشراك الشباب في عملية صنع القرار.

وأكد الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، أن هذه الندوة فرصة لتوعية الشباب وتعزيز وعيهم السياسي، وتعتبر جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود زكي الرائدة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم ومساهمتهم في تحقيق التغيير الإيجابي في الوطن.

وتوقع المصري، أن تلقى الندوة استحسانًا كبيرًا من الحضور، حيث يتطلع الجميع للاستفادة من الخبرات والرؤى المشاركة في الندوة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الفعالية في تعزيز الوعي الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن جامعة طنطا تعمل جاهدة في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية بين طلابها وأعضاء هيئة التدريس، فقد أطلقت المبادرة "المشاركة حياة" لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية السياسية وتعزيز الحوار والتفاعل بين الطلاب والشخصيات السياسية والأكاديمية.