المؤبد عقوبة مسجل خطر بتهمة سرقة بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمود منير وهيثم جمال الدين، بمعاقبة مسجل خطر سرقات بالإكراه بالسجن المؤبد فى قضيتين وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه فى قضية انتحال صفة والتزوير وجارى محاكمتة فى قضية سلاح ومخدرات آخرتين.



وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطنى بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من إحدى الدول العربية فى منتصف عام 2022 وينتحل صفة مدرس متوفى فى نفس الدولة وعاد باسمه للقاهرة بعد هروبه منها فى عام 2014.

وبالكشف على المتهم جنائيا تبين أنه كان وقت الثورة يتزعم أكبر تشكيل عصابى فى القليوبية يضم 9 متهمين تم إلقاء القبض على 8 منهم ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليهم ثم عاد مرة أخرى منتحلا صفة مدرس وقرر ممارسة نشاطة الإجرامى فى السرقة بالإكراه.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أيضا إلى أن المتهم وأفراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالإكراه فى فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب أتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الأتوبيس كما ارتكبوا واقعة سرقة بالإكراه لـ اثنين أساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه.



وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية تابعة لمديرية امن القليوبية، وألقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نارى وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها.



حرر المحضر اللازم وتمت إحالته للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمته فأصدرت المحكمة حكمها السابق وجارى محاكمته فى القضايا السلاح والسرقة والمخدرات.