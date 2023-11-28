الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في جهود توصيل المساعدات لشمال غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينيي، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة العمل على إدخال شاحنات الوقود ونحو 31 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة.

وحتى الآن، تم إطلاق سراح 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا بموجب اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

ومع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين يرتفع عدد الرهائن الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة إلى 51، بالإضافة إلى 19 شخصا من جنسيات أخرى.

ويتضمن الاتفاق بندا يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لكل 10 إسرائيليين محررين إضافيين، مقابل 30 فلسطينيا.

وقال معظم السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم حتى الآن هم من المراهقين المتهمين بإلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية، على الرغم من أن بعضهم أدين بمحاولة القتل، بما في ذلك الطعن وتصنيع المتفجرات.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يقضي واحد من كل خمسة فلسطينيين وقتا في السجون الإسرائيلية في مرحلة ما بعد المحاكمات في نظام المحاكم العسكرية مع معدل إدانة يزيد عن 98%.

وقبل بدء عمليات التبادل الأسبوع الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز 7200 أسير، من بينهم 88 امرأة و250 طفلا.

العديد من المدرجين في القائمة الأولية التي تضم 300 مرشح محتمل للإفراج محتجزون رهن الاحتجاز الإداري، مما يسمح بالاعتقال الوقائي، بناء على أدلة سرية، وقضاء فترات ستة أشهر قابلة للتمديد في السجن دون تهمة أو محاكمة.

واعتقلت إسرائيل 3,260 فلسطينيًا إضافيًا، من بينهم 120 امرأة وأكثر من 200 طفل، منذ 7 أكتوبر.

التميمي من المدرجين على قائمة الافراج



الناشطة عهد التميمي من بين 50 أسيرًا فلسطينيًا مدرجين على قائمة الإفراج عنهم من قبل إسرائيل

تم طرح 50 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا آخرين في السجون الإسرائيلية كمرشحين للإفراج عنهم بعد تمديد صفقة تبادل الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة لمدة يومين آخرين - بما في ذلك الناشطة البارزة عهد التميمي.

وكان التميمي (22 عاما) مدرجا في القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية يوم الثلاثاء. الكاتبة، وهي جزء من عائلة بارزة من قرية النبي صالح بالضفة الغربية، كانت رمزًا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمل الاحتجاجي ومواجهة الجنود الإسرائيليين منذ أن كان عمرها حوالي 11 عامًا.

وحُكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة صفع وركل جندي إسرائيلي في عام 2017 بعد إصابة ابن عمها البالغ من العمر 15 عامًا برصاصة مطاطية في الرأس خلال مظاهرة. تم تصوير الحادث، مما دفع الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا إلى الشهرة العالمية.