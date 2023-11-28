الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية القطرية: جارٍ الإفراج عن 20 محتجزًا فى غزة خلال 48 ساعة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن 20 رهينة إضافية محتجزين في غزة جاهزون للإفراج عنهم من قِبل حماس خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال الأنصاري، في إيجازه الأسبوعي اليوم، إن الأيام الأربعة الأولى من الهدنة "استخدمت لزيادة عدد الرهائن الذين حددتهم حماس".

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره التايلاندي، بارنبري باهيدا نوكارا، و17 مواطنًا تايلانديًا تم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة.

التايلانديون السبعة عشر الذين تم إطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة الماضية، موجودون حاليًا في مركز شامير الطبي خارج تل أبيب. 

ونشر "بارنبري" على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم "في حالة معنوية جيدة ومستعدون للعودة إلى ديارهم لأحبائهم".

ولا يزال ما يقدر بنحو 15 مواطنًا تايلانديًا محتجزين في غزة. وبحسب كوهين، قُتل 39 مواطنًا تايلانديًا خلال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن تزور رئيسة وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، إسرائيل اليوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

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