الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات المصريين في أمريكا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقرير مصور عن آراء المصريين في الخارج حول الانتخابات الرئاسية المقبلة ومدى إقبالهم للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

الانتخابات المقبلة

وقال أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدولة المصرية تواجه الآن أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، كما أنها تعاني من توترات سياسية أمنية على حدودها، وبالتالي يجب أن يكون هناك اختيار رشيد لحاكم مصر الفترة المقبلة، بحيث يكون الرئيس قادر على مواجهة تلك الأزمات.

أخبار الجالية المصري بالخارج

وأكد مواطن آخر، خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”، أن المصريين في الخارج لا تقل وطنيتهم عن المتواجدين الآن على الأراضي المصرية، معبرًا: “نتابع أخبار الدولة باستمرار، ونعلم ما يحدث بها من تطوير وغير ذلك، لذا أتوقع أن جميع المصريين المتواجدين في الخارج سيحرصون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة”.

اكسترا نيوز إكسترا انتخابات الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية بالخارج الرئيس السيسي

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