الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجربة طوارئ: اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول

جانب من التجربة
جانب من التجربة

 

 

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق بتنفيذ تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.
وذلكً في اطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالاستعداد التام لأي حالات طوارئ قد تحدث في المطارات وقياس قدرة الأفراد في مواجهة أي حوادث 

 

تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي والبدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.

ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم السيطرة على الحريق بوحدات التكييف بنجاح والتأكد بعمل اللازم مع حالات الإصابة وشفط الدخان الموجود بالصالة ثم عودة الحياه الى طبيعتها.

 

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وقد تم تنفيذ التجربة من خلال إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالتعاون مع قطاع الأمن، القطاع الهندسي، قطاع السلامة والصحة المهنية، قطاع العلاقات العامة والمراسم وشرطة ميناء القاهرة الجوي والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والاسعاف وكافة الجهات العاملة بالمطار.
تأتي هذه التجربة في ضوء الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو" للتأكد من الارتقاء بالمستوى التدريبي في مواجهة الازمات والاحداث الطارئة وزيادة القدرة على مواجهة تلك الحالات بكفاءة إضافة الى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار.

وكان ميناء القاهرة قد نظم دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 وحتى 20 نوفمبر 2023. استهدفت الدورة التدريبية العديد من السادة المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.
وتناولت المحاضرات التي القاها نخبة من ذوى الخبرة من مختلف قطاعات الشركة عدة موضوعات هامة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الاتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة بالإضافة الى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.
تأتي هذه الدورة في اطار التطوير الدائم الذى يشهده مطار القاهرة الدولى على مستوى المرافق والمبانى والعنصر البشرى للوصول لأعلى درجات التنافسية ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.

جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
جانب من التجربة
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وزارة الطيران ميناء القاهرة الجوي اكتشاف خروج دخان صالة الوصول التكييف السلامة والصحة ميناء القاهرة الإيكاو

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