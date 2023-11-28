الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بالأسماء.. الدفعة الخامسة تضم 30 أسيرة وطفلا فلسطينيا على موعد مع الحرية

غزة
غزة

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء، من السجون الإسرائيلية.

وضمت القائمة (15) أسيرةً و(15) طفلًا قاصرًا، أي ما مجموعه (30) أسيرةً وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة.

وفيما يلي، أسماء الأسرى الذين سيجتمعون بذويهم الليلة:

1- احمد نواف نياز سلايمة. 
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة. 
3- قسامح محمود موسى عطون 
4- محمد عماد ابراهيم عطون 
5- ادم محمود محمد ابو حامد 
6- حمزة زرائد حمزة مغربي 
7- محمد ممدوح كمال حمد 
8- على مروان فؤاد علم 
9- محمود خليل احمد سلايمة 
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو 
11- محمد محمود حمامرة.
12- يزن حمزة شاهر عفانة 
13- مالك محمد عرفات ديبة 
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة 
16- اسيل سميح خضر 
17- ايه جلال محمد تميمي 
18- ربى فهمي دار عاصي 
19- هاله عمر ابرايه غنام 
20- شدا محمد صالح برغوثي 
21- لميس ماهر ابو عرقوب 
22- فيرز عبد الله سلامه 
23- شيماء احمد هندي 
24- حنين اكرم مساعيد 
25- خلود نضال شتيوي 
26- اميمة عبد الله بشارات 
27- مرفت منير حشيمة 
28- ميرفت محمود العزة 
29- منال دودين 
30- تريا محمود ابو الهوى

الأسرى هيئة الأسرى تبادل الأسرى أسيرة طفلا

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