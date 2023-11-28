الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة السويس: المشاركة في الانتخابات واجب قومي

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس

قال  الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، إن الوعي السياسي من أهم القضايا التي تؤثر بشكل كبير في مستقبل مصر.

 

الانتخابات الرئاسية

 

وأضاف أن ما ستُقدم عليه مصر خلال الأيام المقبلة من انتخابات رئاسية تتطلب منا جميعا أن نجسد معنى قيمة الإيجابية فالمشاركة فيها واجب قومي، ليس من خلال المشاركة بشكل شخصي في الانتخابات فحسب، بل وتوعية الآخرين بأهمية هذه المشاركة لأجل مستقبل مصر.

 

وتابع أن مصر والمنطقة بأسرها تمر بحالة من التوتر الذي يؤثر على العديد من القطاعات، ولعل قضية الوعي بالواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة من أهم العوامل المساعدة على العبور لبر الأمان.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية بجامعة السويس بعنوان "نبذة عن تاريخ مصر الحديث"، حاضر فيها اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر السابق والخبير الاستراتيجي، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس نيابة عن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومئات الطلاب بالقاعة الكبرى بالجامعة.

وأشار الدكتور أشرف حنيجل، إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تهدف في محاورها إلى تنفيذ نشاط قائم على التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المحيط، وتأتي محافظة السويس كأحد أهم شركاء التعاون مع جامعة السويس، لأجل تحقيق أفضل النتائج في تنمية المجتمع وتقديم مختلف الخدمات للمواطن.

وتابع أن هذا التعاون أثمر عن نتائج في مختلف القطاعات، ما كان لتحدث دون الرؤية المستنيرة لمحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، الذي عمل بجهد متواصل في مختلف القطاعات.

وأكد حنيجل، أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات تعليمية، بل أن أحد الشروط التي تجعل منها جامعة بالمعنى الأشمل يرتبط بمدى انفتاحها على مجتمعها المحلي أولا، وعلى المجتمع المحيط عامةً.

واستطرد أن الجامعة لا ينحصر واجبها في تلقين المواد الدراسية، وإنما إعداد جيل من الشباب وتطوير قدراته المعرفية ومهاراته الذاتية، كي يكون قادرًا على المشاركة في التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لطالما راهن على شباب مصر، وكان رهانه عليهم دوما رهانا رابحا غير قابل للشك أو التأويل، بثقة لا حدود لها فيهم، فهم يبهرون العالم بما تبذلون من مجهود وابتكار، ويطرحون أفكار تنظر لها الدولة بكل تقدير واعتزاز.

 

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السويس الانتخابات الرئاسية جامعة جامعة السويس

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