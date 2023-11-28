الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعتقل طفلا وتعاطفت معه جيجى حديد.. من هو الفلسطينى أحمد مناصرة؟

احمد مناصرة
احمد مناصرة

تردد أسم الاسير الفلسطينى أحمد مناصرة كثيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، حيث طالبوا بالافراج عنه ضمن قوائم التبادل خلال الهدنة بين فلسطين وأسرائيل. 

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وارتفعت معدلات البحث عن أحمد مناصرة بعدما تعاطفت معه عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية جيجي حديد، التى قالت فى منشور لها عبر حسابها على “إنستجرام”، إن إسرائيل تقوم بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتطرقت للحديث عن الأسير أحمد مناصرة، المعتقل في سجون الاحتلال منذ كان في عمر 12 عامًا. 

“أحمد مناصرة” شاب فلسطيني دخل سجون الاحتلال فى عام 2015 وكان عمره 12 عامًا وبدأت قصته عندما  أطلقت اسرائيل  الرصاص عليه ودعسه وضربه من قبل المستوطنين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة برفقة أبن عمه حسن مناصرة الذي تُوفيَ، بعد حبسه فى سجون الاحتلال تم التحقيق معه بطريقة فظة أثارت غضب الجميع.

واعتقلت قوات الاحتلال “المناصرة” بينما كان يتجول رفقة صديقه الحميم وابن عمه في الوقت نفسه حسن مناصرة (15 عاما)، حيث فاجأتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص ثم الضرب والاعتداء والإهانة من قبل قطعان المستوطنين.

وإثر ذلك تُوفيَ حسن، في حين نقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى مستشفى مكبل اليدين، حيث اعتقد الكثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقا وهو حي.

وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني مع أحمد مناصرة، وكانت كلها تعنيف وتهديد لطفل في عمر12 عاما وقتها.

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