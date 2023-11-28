حازم إمام يتوسط للشحات وعاشور وطارق حامد لعودتهم للمنتخب

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية ، طلب من روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب، بفتح صفحة جديدة مع الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور، الذى تم استبعادهم من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لاسباب تاديبية.

وواصل المصدر أن حازم إمام حصل على وعد من روي فيتوريا بالتفكير في الموضوع واعادة اى لاعب منهم للمنتخب حال الاحتياج اليهم في بطولة الإمم الأفريقية المقبلة التى ستقام فى كوت ديفوار في يناير من العام المقبل.

وقرر روي فيتوريا معاقبة الثلاثي واستبعادهم من مباراة سيراليون بسبب تمردهم وعدم موافقتهم على استكمال التدريبات بعد مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

ورفض الثلاثي استكمال المران بحجة الارهاق، وهو الامر الذى اغضب روي فيتوريا بشدة وقرر استبعادهم من المنتخب وعدم سفرهم مع المنتخب في ليبيريا لخوض مباراة سيراليون.

وحقق المنتخب فوزين على جيبوتي بستة أهداف مقابل لاشىء وسيراليون بهدفين ليحتل صدارة المجموعة بستة نقاط.

جلسة بين روي فيتوريا ومجلس الجبلاية للاتفاق على تفاصيل معسكر بطولة إفريقيا

ويعقد روي فيتوريا خلال الأيام المقبلة بعد عودته من البرتغال جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للاتفاق على كافة تفاصيل المعسكر المقبل الذى سينطلق يوم 3 من يناير المقبل استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية التى مقرر لها يوم 15 من الشهر نفسه.

ويحدد روي فيتوريا خلال جلسته كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر سواء من المباريات الودية التى يرغب في خوضها أو مكان المعسكر سواء داخل او خارج مصر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة أو مبارتين وديتين خلال التجمع المقبل قبل بطولة الإمم الأفريقية.