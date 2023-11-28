مصدر للدستور: الاستعانة بحكام الدوري الممتاز بقطاعات الناشئين للمحافظة على مستواهم الفني

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، أن لجنة الحكام استقرت على إسناد مباريات قطاعات الناشئين لحكام في الدوري الممتاز للمحافظة على مستواهم الفني والبدني في حال عدم تواجدهم بشكل مستمر في المباريات.

وواصل المصدر،: من الصعب الاستعانة بالحكام الدوليين في مباريات القطاعات نظرا لانشغالهم في المباريات الدولية فى فترة توقف الدوري.

وانتشرت أنباء خلال الساعات أن هناك حالة من الغضب الشديد سيطرت على عدد من حكام الدوري الممتاز، بسبب قرار الاستعانة بهم فى مراحل قطاعات الناشئبن باعتبار أن ذلك يقلل منهم، الا أن البرتغالي فيتوربيريرا رئيس لجنة الحكام أكد أن اللجنة لم تتلقي أى شكاوي خلال الفترة الماضية من أى حكم.

ياتى هذا في الوقت الذى قرر فيه “بيريرا” الاستعانة بحكام مصريين فى مباريات السوبر المصري المقرر لها شهر ديسمبر المقبل.

مشاركة 4 فرق فى السوبر المصري

تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات بنظام جديد بمشاركة 4 فرق الأهلي بصفته بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة وفيوتشر باعتباره رابع الدوري، بعد استبعاد الزمالك ثالث الدوري في الموسم الماضى، بسبب العقوبة التى وقعت عليه بحرمان من المشاركة فى السوبر بعد انسحابه من البطولة السابقة اعتراضا على مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلي فى السوبر وتم مشاركة بيراميدز بدلا من الزمالك في النسخة السابقة من السوبر.

ومن المقر أن تعقد لجنة الحكام اجتماعا الأسبوع المقبل لاختيار الاطقم التحكيمية لادارة مباريات السوبر التى ستقام 4 مباريات مباراتين في الدور قبل النهائي ومباراة النهائي ومباراة الثالث والرابع.

وتقام مباراتى الدور قبل النهائي يوم 25 بين الأهلى وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز فيما تقام المباراة النهائية والثالث والرابع يوم 28 ديسمبر.