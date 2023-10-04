الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريرا يستعين بالحكام الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية بغرف الفار

بيريرا
بيريرا

استقرت لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا  على الاستعانة بالحكام الذين رسبوا فى اختبارات اللياقة البدنية (كوبر) كحكام للفار للحكام الحاصلين على الرخصة، حتى يتم اجتياز الاختبارات للاستعانة بهم في كحام صفارة. 

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام ، أن هناك 5 حكام رسبوا فى اختبارات اللياقة البدنية هم محمود عاشور ، محمد الحنفي ، خالد الغندور ، محمد الصباحي ،حسام عزب وهو ما تم حرمانهم من إدارة مباريات الدوري الممتاز.

وواصل المصدر ، أن قرار الاستعانة بهم كحكام فار في المباريات قرار يخص بيريرا اذا احتاج لهم في المباريات ، ومن الممكن اعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين خلال شهر أو شهرين وفي حال عدم اجتيازهم الاختبارات سيظل موقفهم معلق من إدارة المباريات.  

وكانت لجنة الحكام قد تلقت انتقادات كبيرة خلال الأيام الماضية ، بعد الأخطاء التحكيمية التى شهدتها عدد من المباريات منها مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الجولة الثانية من الدوري  ، بعدما وقع الحكم الدولي أمين عمرفي خطأ جسيم ، بعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة للزمالك رغم مراجعتها فى شاشة الفار ، وقرر بيريرا ايقاف الحكم لعدة اسابيع من إدارة المباريات  بسبب هذا الخطا. 

كما ارتكب الحكم حمادة القلاوى خطأ جسيما ، في مباراة فاركو والمصري فى الدوري لعدم احتسابه ضربة جزاء مؤكدة لصالح فاركو لم يختلف على صحتها كل الحكام  ،بعد قام حسين السيد لاعب المصري بشد لاعب فاركو فى منطقة جزاء المصري والغريب أن القلاوى شاهد الواقعة فى شاشة الفار ، ولكن رفض احتساب ضربة الجزاء وهو ما جعل لجنة الحكام تقرر ايقافه لعدة اسابيع  

ومن ناحية اخرى قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2005 و أحمد الكأس مديرا فنيا لمنتخب 2008.

البرتغالي فيتور بيريرا الحكم محمد الحنفي محمد الصباحي خالد الغندور رئاسة لجنة الحكام أعضاء لجنة التحكيم

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