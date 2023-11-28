الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تُبرز موضوعات "الدستور" فى عدد اليوم

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، 3 موضوعات نشرت في جريدة "الدستور"، اليوم ضمن فقرة أبرز عناوين الصحف، تحت عنوان: "الرئيس ينهي أزمات المواطن عرفة..شقة وتاكسي من "حياة كريمة"، وآخر بعنوان: "شكري: رفض دولي قاطع لمحاولات فصل غزة عن الضفة والتهجير القسري للفلسطينيين"، وآخر بعنوان:" برامج جديدة علي شاشات "المتحدة" ترفيه وتثقيف ورياضة و"ميكس" بين النجوم والوجوه الجديدة. 

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولاته دائمًا يتواصل مع المواطنين، وجعل صورة المصريين قريبة من الرئيس وهناك استجابة دائمًا ومتابعة من الرئيس للمواطنين البسيطة. 

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر الفضائية، أن الرئيس السيسي دائمًا لديه نزعة إنسانية ودائمًا يستمع للمواطنين. 

كاتب صحفي: مصر قبلة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية

وعلي جانب آخر، أشار الكاتب الصحفي، إلي أن مصر قبلة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة للدول الأخرى والأشقاء، لكن المتواجد على خط النار وضعه مختلف تمامًا عن أي دولة أخرى وذلك لاعتبارات كثيرة، فمصر الطرف الأصيل في الموضوع والمستمر، فضلًا عن شريك في الأزمة منذ زحف العصابات الصهيونية على فلسطين بعام 1948.

 

 

اكسترانيوز جريدة الدستور برامج جديده شاشات المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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