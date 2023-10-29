"إكسترا نيوز" تُبرز موضوعات "الدستور" حول المعرض الدولى للصناعة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة "الدستور"، حول الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الذى عقد أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء تحت عنوان "الرئيس يناقش عددًا من المستثمرين المصريين في خطط التوسع ومضاعفة الإنتاج"، وموضوع آخر تحت عنوان: "حلول وبدائل للتوسع في نشر السيارات الكهربائية بمصر".

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن توطين الصناعة المصرية وتطويرها هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، وخاصة أنه سابقًا كانت هناك احتكارات لبعض الصناعات والأرباح؛ حتى لا تذهب للدولة المصرية.

كاتبة صحفية: الرئيس السيسي يعمل من أجل مصر ويطور الصناعة

وأضافت الشوباشي، خلال حوار لها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي يعمل لمصر ويشجع الصناعة، ولجلب العملة الصعبة ولتوفير الكثير من السلع لتقليل الاستيراد، وأيضًا يشجع ويدعم المستثمرين والصناع، ويوفر لهم الأمان والدولة والأراضي والخدمات والحوافز والمساعدات.