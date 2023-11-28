الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: داعمون للقضية الفلسطينية والسيسي "طمّنا" برفضه للتهجير

غزة
غزة

قال د.محمد عبد الفتاح إن تضامنه مع القضية الفلسطينية لا يعني التفريط في حق أرضنا أو السماح بالتهجير الذي يسلب حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

أضاف "شعرنا بأمان برفض الرئيس السيسي للتهجير مع التأكيد على دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية وتعاطفنا بما نشاهده من أحداث مأساوية للاشقاء في قطاع غزة المحاصر، موجهًا رسالته للشعب الفلسطيني بأنهم مصدر قوة وإصرار ملهم للعالم اجمع وعليهم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا دون التفريط في شبر واحد من أراضيهم لعدم ضياع حقوقهم وحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

وتابع المواطن المصري “نشيد بحرص السلطات المصرية على عدم قبول أي وسائل للضغط للحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي”، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله خلف قرارات الرئيس وأثبت ذلك بإصراره على دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح.

txt

أين ضمير العالم؟.. طفلة فلسطينية تبكى القلوب بفيديو جديد من غزة

القضية الفلسطينية أرض سيناء الرئيس السيسي التهجير المساعدات الاغاثية

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس