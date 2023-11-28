مواطن: داعمون للقضية الفلسطينية والسيسي "طمّنا" برفضه للتهجير

قال د.محمد عبد الفتاح إن تضامنه مع القضية الفلسطينية لا يعني التفريط في حق أرضنا أو السماح بالتهجير الذي يسلب حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

أضاف "شعرنا بأمان برفض الرئيس السيسي للتهجير مع التأكيد على دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية وتعاطفنا بما نشاهده من أحداث مأساوية للاشقاء في قطاع غزة المحاصر، موجهًا رسالته للشعب الفلسطيني بأنهم مصدر قوة وإصرار ملهم للعالم اجمع وعليهم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا دون التفريط في شبر واحد من أراضيهم لعدم ضياع حقوقهم وحقوق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

وتابع المواطن المصري “نشيد بحرص السلطات المصرية على عدم قبول أي وسائل للضغط للحفاظ على أرض مصر وأمنها القومي”، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله خلف قرارات الرئيس وأثبت ذلك بإصراره على دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح.