كيف تحصلى على بشرة مشرقة ولامعة من خلال أطعمة ومشروبات طبيعية؟

تبحث كل فتاة عن كيفية جعل بشرتها ذو بشرة نضرة ولامعة، ولا تعلم أغلب الفتيات أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى يجب الحرص على تناولها بصورة مستمرة والتى تساعد بصورة كبيرة على التخلص من مشكلات بهتان البشرة وتجعل البشرة بها دورة دموية.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها باستمرار والتى تجعل البشرة نضرة ومشرقة، وتأتى على رأسها تناول الخضروات ذات الورقة الداكنة والتى تساعد فى تعزيز الدورة الدموية فى البشرة وجعل البشرة مشرقة ومنيرة، ومنها السبانخ التى تعتبر مصدر ممتاز للحديد، وكذلك البروكلى الهام لصحة البشرة نظرا لإحتوائه على المعادن والفيتامينات الهامة للبشرة، كما يجب الحرص على تناول الخس الذي يحتوي على المواد المضادة للاكسدة.

الفواكه اللازمة لنضارة البشرة

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن من ضمن الأمور التى تساعد في الحصول على بشرة نضرة ولامعة، تناول الفواكه مثل الرمان فيساعد على تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبالتالى الحصول على بشرة نضرة ولامعة، لذا يجب الحرص على تناول الرمان بصورة مستمرة، كما يفضل إضافة البنجر لعصير الرمان وكذك البرتقال فهذا المزيج له دور فعال في تعزيز صحة البشرة وزيادة إنتاج الكلولاجين في البشرة وبالتالى الحصول على بشرة نضرة وخلابة.

كما يجب الحرص على تناول مشروب العصير الأخضر اللازم لصحة البشرة، ومن مكوناته التفاح الأخضر والجرجير والبقدونس ويساعد هذا المشروب على التخلص من شحوب البشرة والعمل على إشراقة البشرة نظرا لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة وبالتالى العمل على تعزيز الدورة الدموية في البشرة، إلي جانب ذلك تناول عصير الأفوكادو الذي يساعد على منح الجسم المعادن والفيتامينات اللازمة للحصول على بشرة مشرقة ومنيرة.