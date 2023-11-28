الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص في حادث مروري بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

txt

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

txt

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على محور الضبعة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

أكتوبر اصابة شخص حادث مرورى صدمته سيارة النجدة

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"