موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح يكشف آخر مستجدات المساعدات الإنسانية لغزة

كشف محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، آخر مستجدات المساعدات الإنسانية ودخول المصابين من القطاع لمصر، قائلًا: مساع مصرية كبيرة في معبر رفح لدخول المزيد من الشاحنات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف عبيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا شهدنا دخول 250 شاحنة مساعدات، وما زالت في انتظار عمليات التفتيش التي تتم من الجانب الإسرائيلي مع منظمات أممية أخرى تشرف على دخول الشاحنات، ثم تنتقل من المنطقة الحدودية إلى مخازن الأونروا.

دخول 7 شاحنات وقود محملة بالسولار وغاز الطهي

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أننا شهدنا دخول 7 شاحنات وقود محملة بالسولار وغاز الطهي، حيث يقترب ما دخل إلى قطاع غزة من الوقود إلى ما يزيد على 1050 طن وقود حسب المصادر المصرية.

وتابع: وصل إجمالي المساعدات إلى أكثر من 11 ألفا و500 طن من المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية.