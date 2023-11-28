حسانين توفيق: تمديد الهدنة يؤكد أهمية الدور المصرى فى عملية السلام

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن نجاح جهود الدولة المصرية فى تمديد الهدنة يكشف مدى أهمية الدور الذى تلعبه مصر فى عملية السلام بالمنطقة، وأن مصر حريصة طوال الوقت على سلامة الأشقاء فى فلسطين.

وأشار حسانين توفيق، فى تصريحات إعلامية، إلى أن تمديد الهدنة لمدة يومين وسريان عملية تبادل الأسرى هى أول خطوة لوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الوضع الكارثي الذى تعيشه غزة، مشيرا إلى أن هذا الهدف سعت من أجله مصر منذ اليوم الأول للهدنة وتمكنت من تحقيقه.

وأضاف حسانين توفيق، استطاعت مصر أن تبنى مساحة عالية من الثقة لدى مختلف الأطراف عبر سنوات وطويلة، واليوم يتم توظيف هذه المساحة لصالح الأشقاء فى فلسطين مع التأكيد على عدم القبول أو السماح بتصفية القضية وهو موقف تاريخى لا شك فى ذلك.

جهود مصرية متواصلة

من جانبه، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضًا بجهود مصرية قطرية أمريكية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسئولية كبيرة في مواجهة كل صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار السلام مسئولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لا بد أن يعقبها تحركات في مسئولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.