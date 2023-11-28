ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح ناري في أسوان وأسيوط ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – أسيوط – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 17 قضية مخدرات و46 قطعة سلاح ناري فى أسوان وأسيوط ودمياط.

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين،الشابو") بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وضبط 4 قطع سلاح نارى (4 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ (846) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسيوط

ضبط (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (22 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهما لـ 32 منهم معلومات جنائية")

ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدرى "الشابو، أفيون" – 60 قرصا مخدرا) بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (364) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.