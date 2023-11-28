الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 50 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة

متهالكة
متهالكة

تمكنت شرطة المرور من رفع 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت الداخلية، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

ونجحت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية في سحب 1711 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

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أوناش المرور ترفع 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة بالمحافظات

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موقع النيابة العامة لجميع خدمات المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضى، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

سيارة ودراجة نارية متهالكة رفع 50 سيارة شرطة المرور متروكة ومتهالكة المنظومة الإلكترونية

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