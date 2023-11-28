الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود ياسين جونيور: المتحدة صاحبة فضل علىّ فى تحقيق حلمى

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

طغت موهبة الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" في ظهوره بشخصية "جلال"، ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، والتي اعتبرها الشخصية الأقرب له في الحقيقة، حيث ظهر كمساعد مخرج، ومتعاون مع الآخرين، ويساعد من حوله في تحقيق أحلامهم ومساعدتهم بشكل مستمر.

وأكد الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، الذي بدأ مشواره الفني عام 2019 ورغم رصيده الفني القليل، إلا أنّه نجح في ترك بصمة مميزة بأدواره، من خلال الفرصة التي منحتها له المتحدة للخدمات الإعلامية في عدد من الأعمال الفنية بدايتها كانت من خلال "الكتيبة 101"، في دور الجندى أحمد عصمت، و"هو من أهم الأعمال التي شاركت فيها وحقيقي إضافة كبيرة ليا" ومن ثم توالت الأعمال الفنية.

وتابع جونيور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المتحدة صاحبة فضل عليّا في تحقيق حلمي بعد ربنا، لأني حصلت على الفرصة من خلالها في ظهورى في أكثر من عمل فني من إنتاجها، لذا أنا أدين بالفضل له، ساعدت ناس كتير في إنها تطلع على الشاشة وتجدد الدماء".

الفنان محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"

وتوجه الفنان محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام بالشباب، وإعطائهم الفرصة بشكل مستمر دون خوف، مع التشجيع المستمر، الأمر الذي كانت تفتقده الدراما المصرية لسنوات طالت، متابعًا: "يعني مثلًا زي فرصة الشباب اللي حصلوا عليها سواء من إخراج وتمثيل في مسلسل بالطو، وفي مسلسل علي باب العمارة، يعني حقيقي هى صاحبة الفضل على الكثير من الفنانين".

وتربي الفنان محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" داخل عائلة فنية عريقة فأحب الفن منذ طفولته وتمنّى أن يدخل هذا المجال، إلا أنّه وجد صعوبة من قبل والده، وقد درس محمود عمرو محمود ياسين، بكلية الإعلام، وظهر لأول مرّة على شاشة التليفزيون عام 2019 في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني  بدور "عبدالله".

الفنان محمود ياسين جونيور محمود ياسين جونيور المتحدة للخدمات الإعلامية عيشها بفرحة جونيور

مواد متعلقة

"زينهم" الحلقة 7.. فول بالزيت الحار وجثة جديدة تصل المشرحة (صور)

من مكة.. هنا الزاهد: "لسة فيه حاجات جميلة مستنياني"

حميد الشاعرى يطلب من أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده.. لهذا السبب

سيمون تشيد بجهود الرئيس السيسى فى وقف إطلاق النار بغزة (خاص)

نهال عنبر لـ"الدستور": نثق فى جهود الرئيس السيسى لحفظ القضية الفلسطينية

العضمة كِبرت.. صلاح عبدالله يعلن تعرضه لوعكة صحية

طرح البوستر التشويقى لفيلم "درويلة" قريبًا

باختصار.. cbc تعرض أولى حلقات برنامج الفنان سامح حسين

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

بعثة سوار الغينى تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟