محمود ياسين جونيور: المتحدة صاحبة فضل علىّ فى تحقيق حلمى

طغت موهبة الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" في ظهوره بشخصية "جلال"، ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، والتي اعتبرها الشخصية الأقرب له في الحقيقة، حيث ظهر كمساعد مخرج، ومتعاون مع الآخرين، ويساعد من حوله في تحقيق أحلامهم ومساعدتهم بشكل مستمر.

وأكد الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، الذي بدأ مشواره الفني عام 2019 ورغم رصيده الفني القليل، إلا أنّه نجح في ترك بصمة مميزة بأدواره، من خلال الفرصة التي منحتها له المتحدة للخدمات الإعلامية في عدد من الأعمال الفنية بدايتها كانت من خلال "الكتيبة 101"، في دور الجندى أحمد عصمت، و"هو من أهم الأعمال التي شاركت فيها وحقيقي إضافة كبيرة ليا" ومن ثم توالت الأعمال الفنية.

وتابع جونيور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المتحدة صاحبة فضل عليّا في تحقيق حلمي بعد ربنا، لأني حصلت على الفرصة من خلالها في ظهورى في أكثر من عمل فني من إنتاجها، لذا أنا أدين بالفضل له، ساعدت ناس كتير في إنها تطلع على الشاشة وتجدد الدماء".

وتوجه الفنان محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام بالشباب، وإعطائهم الفرصة بشكل مستمر دون خوف، مع التشجيع المستمر، الأمر الذي كانت تفتقده الدراما المصرية لسنوات طالت، متابعًا: "يعني مثلًا زي فرصة الشباب اللي حصلوا عليها سواء من إخراج وتمثيل في مسلسل بالطو، وفي مسلسل علي باب العمارة، يعني حقيقي هى صاحبة الفضل على الكثير من الفنانين".

وتربي الفنان محمود ياسين الشهير بـ"جونيور" داخل عائلة فنية عريقة فأحب الفن منذ طفولته وتمنّى أن يدخل هذا المجال، إلا أنّه وجد صعوبة من قبل والده، وقد درس محمود عمرو محمود ياسين، بكلية الإعلام، وظهر لأول مرّة على شاشة التليفزيون عام 2019 في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني بدور "عبدالله".