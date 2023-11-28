الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إقليم القناة وسيناء الثقافى" يكرم الأديب والناقد محمد الدسوقى

التكريم
التكريم

كرم وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله، الأديب والناقد محمد الدسوقي، عضو نادي الأدب المركزي بجنوب سيناء.

درع الهيئة

وأهدى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي الأديب والناقد محمد الدسوقي، درع الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مجمل أعماله الأدبية وتأثيره المجتمعي الإيجابي على  النشء والشباب والمثقفين، وذلك بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج.

وأشار أمل عبدالله إلى ضرورة جذب وتشجيع المثقفين من النشء والشباب لتكوين جيل ثان من الأدباء والمفكرين، لأن هذا يعد بمثابة نقلة حضارية ورقي للثقافة المصرية.

وأوضح عبدالله أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الأدب والأدباء ودورهم في التأثير على الفكر والوعي المجتمعي لمحاربة الأفكار الهدامة واللحاق بالركب الحضاري للدول المتقدمة.  

كان فرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج، قد نظم بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الطور محاضرة بعنوان (العنف ضد المرأة)، حاضرها أبوالسعود أبوالفتوح، مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي  بالتربية والتعليم، والذي أوضح أن دور المرأة في المجتمع فعال وحيوي وبناء، فالمرأة أساس كل المجتمعات، وهي ركيزة أساسية لنمو وتطور الأمم، والعنف ضدها يعد بمثابة جريمة بشعة في حق الإنسانية كلها.

 

تكريم الثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي الاديب الناقد

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