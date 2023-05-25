أربع إصدارات لمسابقة النشر الإقليمي بثقافة جنوب سيناء

أعلن أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، عن صدور أربعة إصدارات لمسابقة النشر الإقليمي بإقليم القناة وسيناء الثقافي للعام المالي 2021-2022، للشعراء والأدباء بجنوب سيناء.

حيث تضمنت الإصدارات الأربعة مجموعة قصصية بعنوان (ريشة سوداء) للقاص عبد الرحمن مسعد، وديوان عامية بعنوان (عيل كبير) للأديب حسام مصطفى، ورواية بعنوان (نوح الروح) للروائي ممدوح الحصري، بالإضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان (عما قد سلف) للقاص الراحل طارق الصاوي.

وبهذا الصدد يتقدم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، لأحمد فريج مدير إدارة الثقافة بجنوب سيناء، حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة بالإقليم، آمال عيد مسؤول النشر بالإقليم، رحاب الشيخ مديرة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، بالتهنئة لسادة الشعراء والأدباء، متمنين لمصرنا الحبيبة مصر الجديدة التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل كان أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، قد أعلن عن فوز الشاعرة أميرة محيي الدين، فى مسابقة النشر الإقليمى بإقليم القناة وسيناء الثقافى للعام المالى 2022-2023.