الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أربع إصدارات لمسابقة النشر الإقليمي بثقافة جنوب سيناء

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

أعلن أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، عن صدور أربعة إصدارات لمسابقة النشر الإقليمي بإقليم القناة وسيناء الثقافي للعام المالي 2021-2022، للشعراء والأدباء بجنوب سيناء.

حيث تضمنت الإصدارات الأربعة مجموعة قصصية بعنوان (ريشة سوداء) للقاص عبد الرحمن مسعد، وديوان عامية بعنوان (عيل كبير) للأديب حسام مصطفى، ورواية بعنوان (نوح الروح) للروائي ممدوح الحصري، بالإضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان (عما قد سلف) للقاص الراحل طارق الصاوي.

وبهذا الصدد يتقدم الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، لأحمد فريج مدير إدارة الثقافة بجنوب سيناء، حنان مرعي مدير إدارة التخطيط ومتابعة الأنشطة بالإقليم، آمال عيد مسؤول النشر بالإقليم، رحاب الشيخ مديرة الشؤون الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، بالتهنئة لسادة الشعراء والأدباء، متمنين لمصرنا الحبيبة مصر الجديدة التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل كان أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، قد أعلن عن فوز الشاعرة أميرة محيي الدين، فى مسابقة النشر الإقليمى بإقليم القناة وسيناء الثقافى للعام المالى 2022-2023.

مصر سيناء جنوب سيناء النشر الإقليمي كتاب

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

"الأكاديمية الوطنية" تطلق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين

استفادة قصوى من الكوارتز

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية