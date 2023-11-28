الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: استقرار وأمن المنطقة مرتبط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية (فيديو)

الكاتب الصحفي إمام
الكاتب الصحفي إمام أحمد

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددًا في لقائه مع رئيسة المجر الموقف المصري، وهو موقف تاريخي يتسم بمجموعة من محددات الأمن القومي المصري رقم واحد، والمرتكزات المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أحمد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن الموقف المصري شامل ولديه بٌعد تاريخي وتصورات للمستقبل، وبعبر عنه الرئيس السيسي والإرادة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها الدبلوماسية والأمنية.

رفض التهجير القسري باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية

وأوضح الكاتب الصحفي أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار أكثر من 50 يومًا حتى الآن، أكدت الدولة المصرية أكثر من مرة على عدد من النقاط، أهمها رفض التهجير القسري باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية، والوصول إلى هدنة تكون خطوة نحو وقف إطلاق النار، وتكون مسار السلام مرة أخرى من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وتقرير حقوق الشعب الفلسطيني، مما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الموقف المصري يأخذ في حساباته البعد التاريخي لتصورات المستقبل، وبالتالي الرئيس السيسي أكد على هذا الموقف أكثر من مرة.

الدولة الفلسطينية كاتب صحفي الكاتب الصحفي إمام أحمد استقرار وأمن المنطقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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