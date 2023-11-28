حجز المتهم بـ "أكشن الدائري" 24 ساعة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحجز المتهم بحيازة سلاح ناري أثناء قيادة دراجة نارية، أعلى الطريق الدائرى، 24 ساعة على ذمة التحريات.



كان تم تداول من مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، المتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائرى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.