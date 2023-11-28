بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف طريقي "إدكو-رشيد و"رافد الدولي" بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد



هذا وقد قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد، وطريق رافد الدولى الساحلي بمدينة إدكو بطول 4 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والإشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

رفع 594 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 45 محضر إشغال خلال حملات مكبرة

ووجهت بلبع لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة، بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و145 بالدلنجات و171 حالة بأبوحمص وتحرير 45 محضر إشغال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في المساهمة فى السيولة المرورية فى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.