التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار، في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، وتعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية وفقا لأخر تحديث للبورصة المصرية للدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

استقرات أسعار الفراخ البيضاء عند أسعار أمس الأثنين، حيث تسجل 62 جنيها في الكيلو، في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، كما يتم إضافة مابين 8 إلى 10 جنيها هامش ربح للتجار.

وشهدت أسعار الفراخ الساسو حالة من عدم الاستقرار مابين الارتفاع والانخفاض الطفيف على مدار الأسبوعي في بورصة الدواجن، فقد سجلت اليوم تراجع طفيف لتسجل 79جنيها للكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 80 جنيها للكيلو.

والفراخ البلدي من انواع الفراخ التي تلقي طلب كبيرة عليها، فقد شهد أسعارها اسقرار منذ عدت أسابيع، حيث سجلت أسعارها 110 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات شهدت إقبال كبير من المستهلك بعد أرتفاع أسعار الفراخ البيضاء فقد سجلت اليوم تراجع طفيف في حيث سجلت اليوم 57 جنيها مقابل أمس 58 جنيهات للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت الدواجن، خاصة البانية والذي أستقرا اليوم في الأسواق الشعبية وقد جاءت قائمة الأسعار لمجزأت الدواجن كالتالي:

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 110 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء .

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 50 جنيهًا الثلاثاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.