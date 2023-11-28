الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار، في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، وتعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية وفقا لأخر تحديث للبورصة المصرية للدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 

استقرات أسعار الفراخ البيضاء عند أسعار أمس الأثنين، حيث تسجل 62 جنيها في الكيلو، في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، كما يتم إضافة مابين 8 إلى 10 جنيها هامش ربح للتجار.

وشهدت أسعار الفراخ الساسو حالة من عدم الاستقرار مابين الارتفاع والانخفاض الطفيف على مدار الأسبوعي في بورصة الدواجن، فقد سجلت اليوم تراجع طفيف  لتسجل 79جنيها للكيلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 80 جنيها للكيلو.

والفراخ البلدي من انواع الفراخ التي تلقي طلب كبيرة عليها، فقد شهد أسعارها اسقرار منذ عدت أسابيع، حيث سجلت أسعارها 110 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات شهدت إقبال كبير من المستهلك بعد أرتفاع أسعار الفراخ البيضاء فقد سجلت اليوم تراجع طفيف في حيث سجلت اليوم 57 جنيها مقابل أمس 58 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت الدواجن، خاصة البانية والذي أستقرا اليوم في الأسواق الشعبية وقد جاءت قائمة الأسعار لمجزأت الدواجن كالتالي:

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

 بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 110 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء .

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 50 جنيهًا الثلاثاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

اسعار الدواجن بورصة الدواجن أسعار الفراخ الساسو الفراخ البلدي أسعار الفراخ الأمهات

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 27 نوفمبر 2023

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

الأكثر قراءة

شوبير يكشف أخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلي (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أشباح وخرائط وهمية وحشد عسكرى تاريخى.. ماذا حدث فى حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

فورين بوليسي تكشف سبب رفض مصر الإشراف الأمني على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟