اللقاء السنوي لأسقفية الخدمات والهيئات الشريكة مع البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وقيادات الخدمة بالأسقفية وممثلي الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها وذلك في اللقاء السنوي مع البابا، الذي يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

وألقى قداسة البابا كلمة أوصى خلالها بما يلي:

١- التعبير عن الإنسانية بالحب.

٢- زراعة الحب في كل خدمة.

٣- إسعاد الآخرين.

وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة بما تقدمه أسقفية الخدمات والتأثير الإيجابي لذلك في تسديد احتياجات المجتمعات.

وفي الختام وزع البابا تواضروس هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.