اتهمني بالخيانة عشان أبيع شقتي.. مأساة سيدة في أروقة محاكم الأسرة

" اتهمنى بالخيانة الزوجية بالباطل عشان يبيع شقة الزوجية" بهذه الكلمات بدأت بها “ نرمين موسي” دعواها التى تقدمت بها لـ محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع عدة دعاوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه وبنفقة أطفالها.

وقالت" نرمين " فى دعواها: زوجى رجل أنانى لن يفكر إلا بنفسه فقط ولن يهمه سمعتى وسمعه أطفالنا مطلقا، فمنذ سنة ونصف أصيب فى حادث وأسفر عن عجز ساقه اليسري، لكنى وقفت بجانبه وقفه الرجال ولن أتخلى عنه وعملت بأكثر من مكان لتوفير الأدوية له ومستلزمات المنزل.

ولم أشتكى مرة واحدة أو أشعره بعجزه ، وبرغم ذلك كان يتشاجر معى على أتفه الأسباب وتحملت منه كل شئ من أجل استقرار بيتى وأطفالى، حتى رزقنى الله بسيدة ساعدتنى ووظفتنى عاملة نظافة بشركة كبيرة وأصبحت أتحصل منها على ضعف ما كنت أكسبه.

وتابعت الزوجة: بعد فترة تمكنت من تجميع مبلغ وقررت عمل مشروع لزوجى ليسلى وقته به وقمت باستأجر محل له وملئت بالبضائع وكان فى غاية السعادة والفرح، وبعد ستة أشهر فقط تفاجئت برغبته فى شراء المحل فأخبرته بأنه سعره غالى للغاية ولن نتمكن من شراءه فى هذا الوقت الحالى.

فأبدى رغبته فى بيع شقتنا ليتمكن من شراء المحل وطلب منى تأجير شقة أخرى لنسكن فيها فرفضت لأن مستلزمات أولادنا كثيرة ولسنا فى حمل تأجير شقة فغضب وصار ونشبت بيننا مشادات كثيرة وبالنهاية قام ببيع الشقة دون علمى ولن يكتفى بذلك بل اتهمتى بالخيانة الزوجية وأننى على علاقة بشخص هو من يقوم بإعطائى الأموال وفضح أمرى بالباطل أمام كل الجيران وطردنى انا واطفالى من الشقة .