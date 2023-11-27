"أخدت شقى عمري واديته لأخوها".. قصة زوج اشتكى زوجته لمحكمة الأسرة

"سددت ديون شقيقها بشقى عمرى وبيتنا اتخرب وأصبحت ملاحق بالديون" بهذه الكلمات بدأ المهندس سعيد.م حديثه للدستور من أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء تحريره دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بإثبات تبديدها لأمواله وحصولها على مبلغ ٦٠٠ الف جنيه من أمواله دون علمه تحمل رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠٢٣.

وقال الزوج فى دعواه: تركت بلدى وأهلى منذ خمس سنوات وعشت فى الغربة وحيد بعيدا عنها وعن ابنائى لأتمكن فقط من شراء شقة ومكتب اعمل به بعد عودتى لمصر، فطوال هذه السنوات وانا ارسل لها كل أموالى واترك فقط ما يكفى طعامى وشرابي فى الغربة.

وتابع الزوج: تمكنا من دفع مقدمة شقة ومكتب وقمت بتجميع مبلغ اخر لتسديد باقي ثمنهم واستلامهم ، وفور عودتى لمصر طلبت منها الحضور معى للبنك لسحب الأموال لإعطاء لصاحب الشقة والمكتب، تفاجئت بوجود ٢٠٠ الف جنيه فقط فى حسابها بالبنك من إجمالى مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه، جن جنونى منها ولن أتمالك أعصابي وانهلت عليها بالضرب المبرح حتى أخبرنى أهلها بأن شقيقها تعرض لعمليه نصب كبيرة فى شركته وكان مهدد بالحبس فقامت زوجتى باعطاءه ٦٠٠ الف جنيه لتسديد ديونه.

كنت فى حالة من الصدمة مما فعلته وارتكبته دون إذنى وعلمى حاولت الحصول على حقوقي بكل الحلول الودية لكنى فشلت

بل تعرضت أيضا للسب والقذف منها ومن أهلها، ولم تكتفى بذلك بل لجأت لمحكمة الأسرة لمقاضاتى ومطالبة حقوقها.