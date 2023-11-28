"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أنه بدءا من اليوم، ستبدأ الأجواء في الاعتدال بشكل كبير، وتقل سرعات الرياح فى معظم محافظات، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “القناة الأولى”، أن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر خلال فترة النهار، ويلاحظ أكثر خلال فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية، وبالتالي الطقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وذكرت أنه مع دخول فترات الليل يوجد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظا أكثر فى ساعات الليل المتأخر، والأجواء باردة فى معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم وخلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 14

بنها 22 16

دمنهور 21 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 22 14