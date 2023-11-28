الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال فى رام الله

استشهاد طفل
استشهاد طفل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل وشاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ونشرت وكالة أنباء فلسطين الرسمية أن الطفل مالك ماجد عبدالفتاح دغرة، 17 عامًا، استُشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

واستشهد الشاب ياسين عبدالله الأسمر، 26 عامًا، من سكان بلدة بيتونيا، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر، 23 عامًا، بالرصاص الحي في القدم.

الصحة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل رام الله

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