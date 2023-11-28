استشهاد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال فى رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل وشاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ونشرت وكالة أنباء فلسطين الرسمية أن الطفل مالك ماجد عبدالفتاح دغرة، 17 عامًا، استُشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف، والبطن، والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

واستشهد الشاب ياسين عبدالله الأسمر، 26 عامًا، من سكان بلدة بيتونيا، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، فيما أصيب شاب آخر، 23 عامًا، بالرصاص الحي في القدم.