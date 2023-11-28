قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هناك مرضا يصيب البطاطس وهو مرض التفاف الأوراق الفيروسي الأمر الذي يجعل النباتات ضعيفة وعرضة للإصابة بأمراض متعددة.

وأوضح فهيم في بيان أن هذا المرض يبدأ في الظهور خلال العروة الشتوية بكثرة خاصة هذه الأيام.

نصائح للتعامل مع مرض الندوة المبكرة في البطاطس

وأضاف أن الإصابة بفيرس التفاف الأوراق الفيروسي يسبب نقصا حادا فى نسبة السكر فى الأوراق بسبب انسداد الأنابيب الغربالية وحجز النشا في الأوراق مما يخفض نسبة السكر، وبالتالي تبدأ الإصابة بالالترناريا من هذه النباتات المسببة للندوة المبكرة في البطاطس.

وأضاف أن العلاج في تلك الحالات يكون موضعي قدر الإمكان وذلك من خلال رش المناطق المصابة فقط، مشيرًا إلى أن المرض لن ينتشر إلا في النباتات المصابة بفيرس التفاف الأوراق.

وأضاف أن الحل الأفضل في تلك الحالات هو استخدام المبيدات ومن أبرزها "دل كب" أو “بوليرام”، مشيرًا إلى أن مبيد بوليرام دي إف 80% فاهو مبيد فطري من مركبات داي ثيوكاربامات، بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء، وأما عن مبيد الدل كب 6% سائل مادته الفعاله كبريتات النحاس المائيه وهو فى صورة سائله يحتوى اللتر منه على 235 جرام ماده فعاله (تعادل 6% نحاس معدنى) ويرش بمعدل 1 لتر للفدان.