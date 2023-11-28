قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة طوباس وتحاصر المنازل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وحاصرت منازل المواطنين.

وعلى صعيد متصل، أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص الحي في القدس، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدد من أحيائها، وحاصرت أحد المنازل، وطالبت شابا بتسليم نفسه.