فعاليات "مستقبل وطن" تتواصل في المحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تواصل الأحزاب السياسية المختلفة عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مؤتمر لـ"مستقبل وطن" بالأقصر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بمحافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، حيث أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وحضر المؤتمر الذي عقد بنادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب والإعلامي مصطفي بكري وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة الأقصر.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة الأقصر والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأكد الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة الأقصر،للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

بدوره، أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار.

فيما أشار النائب والإعلامي مصطفي بكري، إلى حرص الصعيد على تقديم الدعم والتاييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا إلى حماية الرئيس لأمن مصر القومي والحفاظ على البلاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وشهد المؤتمر كلمات للنائبة أماني الشعولي أمين المرأة بالحزب بالأقصر، والشيخ محمود إسماعيل والقس ارمانيوس أعلنوا خلالها دعم الرئيس السيسى وأثنوا على ما تحقق من إنجازات عديدة غيرت وجه الحياة فى مختلف محافظات مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

"مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم مؤتمرا جماهيريا

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا،لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات وذلك في مدينة ميت غمر.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، كامل الدعم للزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى حجم الإنجازات التي تمت في عهده والتي لا تعد ولا تحصي، مطالبا جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

بدوره وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالوقوف خلف الرئيس السيسي في قراراته الاخيرة بشان القضية الفلسطينية، لحماية الأمن القومي المصري وردا لجميل السيد الرئيس.

وفي نفس السياق، طالب النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، بالوقوف بمساندة القيادة الحكيمة، مؤكدا أن الدقهلية سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية وتحقيق أرقام قياسية.

ومن جانبه، طالب الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

أما القمص بيشوي كامل ممثل الكنيسة المصرية، فأشار إلى حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم لها في وقف الأزمات.

وفي سياق متصل، لفت الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام أسامه سرايا، إلى حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية وعدم رضوخ القيادة السياسية التي لا تقبل الاملاءات.

وقال ماهر حافظ أمين مساعد الحزب بشرق المنصورة إننا سنظل ندعم السيسي حتى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية حيث أن هذا القائد العظيم الذي قام حقق العديد من الإنجازات المهمة التي لا يمكن أن ينكرها أحد وكلها ملموسة على أرض الواقع، وهو رجل وطني من الطراز الرفيع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو زعيم الأمة يهتم بالشأن الداخلي والخارجي للبلاد والقضية الفلسطينية من أولوياته وأول من ساهم وساند القضية وتقديم الدعم لأشقائنا في قطاع غزة.

مؤتمرات جماهيرية لـ"حماة الوطن" بالمنيا ومطروح وأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كما نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمحافظة المنيا بمركز سمالوط.

شارك في فعاليات المؤتمر الحاشد، الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأستاذ هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية بحزب حماة الوطن، واللواء هشام بشر، أمين عام محافظة المنيا بالحزب.

وأكد الحضور دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات في جميع أنحاء الجمهورية.

كما نظمت أمانة محافظة أسوان تنظم لقاء جماهيري حاشد بقرية أبو الريش مركز أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل الغير محدود للمرشح الرئاسي لاستكمال مسيرة فخامته في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات لمصر داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل من كافة فئات المجتمع.

شهدت محافظة مطروح، مؤتمرا حاشدا نظمه حزب حماة الوطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بمشاركة اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، والنائب عيسى أبو تمر، أمين أمانة حماة الوطن بمطروح، بحضور عدد كبير من أهالي المحافظة.

وتعهد جميع الحاضرين بالوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب، لضمان استكمال مسيرة التنمية وللحفاظ على المكتسبات.