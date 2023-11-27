"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية أمريكا فى إسرائيل هذا الأسبوع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل أن وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع، من أجل بحث تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أشارت القاهرة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أن تتضمن الزيارة الخاصة لوزير خارجية الولايات المتحدة، المساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

يناقش الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع الشركاء في المنطقة العربية مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة، والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة.