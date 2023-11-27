الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حافلات مجانية.. كيف استعد المصريون في إيطاليا لانتخابات الرئاسة؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار محمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية في إيطاليا، توفير حافلات مجانية لنقل الناخبين المصريين من مدينة روما إلى السفارة المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقال يوسف، لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الحافلات ستنطلق من منطقة السوق الرئيسي في روما، وهي أكبر تجمع للمصريين في إيطاليا، وستقوم بتوصيلهم إلى السفارة المصرية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا، ومن ثم إعادتهم إلى نقطة الانطلاق.

أضاف أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في إيطاليا، التي عقدت مؤتمرا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في تحديد مصير الوطن.

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