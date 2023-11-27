صحفي: الدولة المصرية تتمتع بثقل سياسي كبير بين دول العالم

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي إن شدة الجرائم التي تحدث في فلسطين الآن خير دليل على كثرة الأزمات الداخلية والخارجية التي يعاصرها نتنياهو، حيث تشهد إسرائيل اضطربات كثيرة في الداخل.

رفض المزايدة والتصعيد بغزة

وأكد عفيفي، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تتمتع بأن لها ثقل بين جميع الأطراف:"ما تقوم به مصر من تنسيق مع قطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإفراج عن الأسرى محل ثقة وتقدير، مصر لا تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة ولا تسعى إلى مزايدة أو تصعيد في فلسطين".

وأضاف أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق من أجل تهدئة الأوضاع في فلسطين، لأن تردّي الأوضاع الأمنية لن يعود على دولة فلسطين وحدها بل على المنطقة بأكملها.

الموقف المصري من القضية

وتابع "الموقف المصري واضح منذ البداية، حيث رفضت مصر المخطط الصهيوني الخاص بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم قسرًا، حيث أكد الرئيس السيسي أن تسوية القضية لن يكون على حساب القومية المصرية".