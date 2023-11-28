«مراتى قالتلى صحبتها بتبتزها وهى بتكلم راجل».. زوج يروى مأساة عائلته مع الابتزاز الإلكترونى

«مراتي قالتلي إن صحبتها بتبتزها ومقالتليش إنها بتكلم راجل».. بهذه الكلمات أدلى زوج بأقواله أمام تحقيقات نيابة حلوان الجزئية في واقعة تعرض زوجته للابتزاز الإلكتروني من حساب سيدة في منطقة المعصرة.

زوج يروي مأساة تعرض زوجته للابتزاز من رجل بالمعصرة

وقال الزوج إنه بدأ يلاحظ تصرفات غريبة على زوجته مؤخرًا وتشتت انتباهها فبدأ يطلب منها أن تخبره، خاصة عقب شكه فيها بسبب جلوسها على هاتفها المحمول كثيرًا، كما أنه وجدها تبكي في إحدى المرات وعندما صمم على معرفة الحقيقة أخبرته أنها تتعرض للابتزاز.

وبدأت تسرد له تفاصيل محادثاتها لصديقة قديمة من حسابها الشخصي للتفاجأ عقب ذلك بأن الحساب المدون باسم سيدة يديره رجل مجرم طلب منها صورا شخصية وهددها بنشرها وإرسالها لأقاربها وعندما رفضت نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ترسل له صورا خاصة في أوضاع مخلة.

وعندما أخبرته توجه بها لمباحث الإنترنت وقاموا بتحرير محضر وتم تتبع الحساب وضبط المتهم.



إلقاء القبض على المتهم

وتم تتبع حساب المستخدم حتى تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول تبين أنه يحوي شريحة هاتف محمول مستخدمة فى إنشاء الصفحة المنشور عليها عدة صور شخصية لسيدة المعصرة، وصورا أخرى مخلة بالحياء لآخريات، وحساب بريد إلكترونى وهمى باسم سيدة، يستخدمه فى ارتكاب جرائم مماثلة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وملكيته للهاتف المحمول المضبوط، مستخدمًا ذلك الحساب قبل إغلاقه من قبل إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.