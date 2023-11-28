صبحى: أكثر من 7 آلاف تخرجوا من مراكز الفنون بالجامعات خلال الأربعة مواسم

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ختام مهرجان مراكز الفنون الموسم الرابع، في مجالات (الموسيقي، الكورال، المسرح، الفنون التشكيلية، الفنون الشعبية)، مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الموسيقار عمر خيرت.

حضر الختام اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من أعضاء لجنة التحكيم.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الفنون بالجامعات أحد المنافد المهمة لاكتشاف المواهب الإبداعية في المجالات الفنية والثقافية، لافتًا إلى أن عالم الفن في مصر يحتاج إلى هذه المواهب، كما أشار إلى أن مصر بلد ولادة للمواهب وكانت وما زالت قبلة الفن الراقي والعريق.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن مراكز الفنون بالجامعات فرصة حقيقية لشباب الجامعات المصرية، للكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم، ومحو الأمية الفنية لطلاب الجامعات غير المتخصصين في المجالات الفنية، وتكوين كوادر فنية جديدة ذات طابع مصري أصيل تحافظ على الهوية المصرية، مثنيًا على عدد خريجي مراكز الفنون والذي وصل لأكثر من ٧٠٠٠ مشارك خلال الأربعة مواسم السابقة.

ومن جانبه، قدم الموسيقار عمر خيرت الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعوته وتكريمه في حفل الختام، فضلًا عن تشجيعه للشباب لإظهار مواهبهم الفنية والثقافية.

تضمن الختام تقديم ميدلي وطني (أداء فريق جامعة المنصورة)، وبمشاركة فريق الموسيقى لجامعة حورس، وتقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة حورس، وتقديم المقطوعة الموسيقية 100 سنة سينما للموسيقار عمر خيرت.

وتم تقديم الغناء الفردي لأغنية من فيلم مافيا (زي ما هيا حبها) ألحان الموسيقار عمر خيرت بمشاركة فريق الموسيقي جامعة (حورس) وكورال جامعة المنصورة، كما تضمن الختام عزفا فرديا للطالبة سما طارق للمقطوعة الغنائية (إديني عقلك) للموسيقار عمر خيرت، وميدلي فلسطين بمشاركة فريق الموسيقي جامعة حورس وكورال جامعة المنصورة.

وتضمن الختام عرض فيلم قصير للمسيرة الفنية للموسيقار عمر خيرت، وتم تكريم الموسيقار عمر خيرت.

ويشارك في مراكز الفنون طلبة الكليات غير المتخصصة والذين لم يسبق لهم التدريب في المجالات من قبل من المراحل الدراسية الأولى والثانيه فقط، حيث يتم تدريب عدد ٩٢ طالبا بواقع ١٩٣٢ طالبا وطالبة، ووصل عدد الجامعات المشاركه بالموسم الرابع إلى ٢١ جامعة وهي جامعات القاهرة - حلوان - الأزهر - المنوفية - طنطا - المنصورة - دمنهور - قناة السويس - بورسعيد - الزقازيق - أسيوط - الفيوم - المنيا - سوهاج - جنوب الوادي - أسوان - كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسكندرية - العريش- الأقصر، بالإضافة إلى جامعة حورس كأول جامعة خاصة بمراكز الفنون.

وتتضمن مراكز الفنون نسبة ٥٪ لدمج ذوي الهمم بمراكز الفنون بالجامعات مع حضور أخصائي نفسي لتحقيق الدمج بصورة جيدة، وتم تخصيص نسبة ٥٪ لمشاركة الوافدين بمراكز الفنون بالجامعات بناء علي طلب الجامعة، ويشارك خريجو مراكز الفنون بالجامعات في المسابقات الكبرى مثل برنامج الدوم / إبداع الجامعات/ أسبوع شباب الجامعات/ مسابقة هواة المسرح بمراكز الشباب)، كما شارك خريجو المسرح بمراكز الفنون بالجامعات في المسلسلات الإذاعية والمسرحيات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وتعد فرق مراكز الفنون بالجامعات العريش - الوادي الجديد - الأقصر هي الفرق الوحيدة بتلك المحافظات، كما شارك بالموسم الرابع ولأول مرة مجموعة من المتميزين من خريجي مراكز الفنون بالجامعات من المواسم الثلاثة السابقة في تدريب طلاب الموسم الرابع في جميع المجالات.