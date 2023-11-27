"القاهرة الإخبارية".. الوفد الأمنى المصرى يتابع استلام المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الصليب الأحمر يبدأ في تسليم المحتجزين من حماس.

وأكدت القاهرة الإخبارية في تغطية لها، أن الوفد الأمني المصري يتابع استلام المحتجزين لدى حركة حماس بواسطة الصليب الأحمر، ويقدر عددهم بـ 11 إسرائيليًا منهم 9 من الأطفال وسيدتين و7 تايلادنيين.

ومن المقرر أن تخرج الحافلة التي تقل المحتجزين لمعبر رفح؛ لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين قبل تسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا للاتفاق.

فريق من الصليب الأحمر أمام سجن عوفر بانتظار الأسرى الفلسطينيين

من ناحية أخرى يتواجد فريق أخر من الصليب الأحمر أمام سجن عوفر الإسرائيلي، في انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والذين يبلغ عددهم 3 أسيرات و30 طفلًا أقل من 18 عامًا.