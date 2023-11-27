“أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

وجهت إحدى المحتجزات الإسرائيليات لدى حركة المقاومة حماس، رسالة شكر لـ"كتائب القسام" بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل.

ونشرت كتائب القسام الرسالة عبر حسابها على “التليجرام”، جاء فيها: "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدًا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا".

وأضافت المحتجزة حول ابنتها اميليا: "كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها، هى تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون. شكرًا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية".

وأضافت: “شكرًا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شىء موجود حتى لو لم يكن متاحًا.. ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة”.

وأكملت: "لم نقابل شخصًا في طريقنا الطويل هذا من العنصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب".

جلب المياه للعائلات

وفي سياق متصل، قال زياد، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 35 عامًا، يساعد في جلب المياه للعائلات النازحة ويحصل على تذكير مؤثر بغزة قبل الحرب في مذكراته عن غزة ، انه يم مساعدة المواطنون الفلسطنيون ، حيث تتمثل الخطة في ركن سياراتهم بالخارج في الشارع حتى يتمكن الناس من المدرسة والمنازل المجاورة من القدوم وملء المياه.

وأضاف: أرى الكثير من الناس يحملون أوعية المياه الخاصة بهم ويقفون في طوابير لدفع ثمن تعبئتها أو في طريقهم للذهاب إلى مكان بعيد لملئها مجاناً، عندما يروننا نصل، لا يتوقعون أن نتوقف في منطقتهم لأنه عادةً ما يتم حجز الخزان لمكان سكني.

ومن خلال نافذة الشاحنة أقول للأشخاص الذين يحملون حاويات المياه: "نحن هنا لملء جالونات المياه الخاصة بكم مجانًا".

